درجال يدعو نادي كربلاء لفتح ابوابه للاشتراك الجماهيري

2020/05/16 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، نادي كربلاء الرياضي، الى فتح ابوابه امام الاشتراك الجماهيري.وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضة تلتقه /المعلومة/ ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، استقبل وفد محافظة كربلاء في مكتبه، اليوم لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه المنصب، حيث اكدوا ان وجود الوزير درجال على راس الهرم في الوزارة […]

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