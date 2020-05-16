2020/05/16 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية صحة ميسان السبت ، عن وصول جهاز (PCR) الفرنسي الخاص بتشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد الى المحافظة.وقال مدير الصحة علي العلاق أن الجهاز PCR وصل فعلا من وزارة الصحة وهو من منشا فرنسي حيث تم تهيئة المكان وتدريب الكوادر المتخصصة للعمل على الجهاز عالي الدقة.واشار إلى ان الجهاز يأتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ميسان تتسلم جهاز PCR الخاص بتشخيص المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ميسان تتسلم جهاز PCR الخاص بتشخيص المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).