عين التمر تطالب برفع  أستلام محصولي الحنطة والشعير الى 2500 طن يوميا

2020/05/16 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله /.. دعا قائمقام قضاء عين التمر( 95 ) كم غربي كربلاء رائد المشهداني ، اليوم السبت ، وزارة الزراعة والحكومة المحلية الى “رفع كميات أستلام محصولي الحنطة والشعير الى 2500 طن باليوم الواحد بمعدل 100 عجلة لوفرة الانتاج الكبيرة “.وذكر المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) […]

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