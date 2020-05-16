شركة “فيسبوك” تشتري موقع “غيفي” لدمجه مع إنستغرام

2020/05/16 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت شركة “فيسبوك” في تدوينة امس الجمعة، إنها تستحوذ على موقع “غيفي” الشهير لصناعة ومشاركة الصور المتحركة المعروفة باسم “جي آي إف” (GIF).وتكلفة الصفقة، التي لم يتم الكشف عنها، قدرها موقع “أكسيوس” الإخباري بنحو 400 مليون دولار.ويأتي الإعلان في الوقت الذي تخضع فيه أضخم شبكة التواصل الاجتماعي لتدقيق من مشرعين […]

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