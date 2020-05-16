“داعش” يُبعد الشبهة عن إيران ويتبنى حرق المزارع في العراق

2020/05/16 | 18:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أشهر من الصمت الإعلامي لدى تنظيم “#داعش”، أصدر أمس الجمعة، تسجيلاً مصوراً من /49/ دقيقة، تضمن عمليات هجومية نفذها التنظيم خلال الأسابيع الماضية.وحمل التسجيل اسم “فضرب الرقاب”،كما اعتبر أن العمليات العسكرية الأخيرة للقوات…

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