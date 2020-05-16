2020/05/16 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً أن أكثر من 60 ألف شخص التقطوا عدوى فيرويس كورونا المستجد بسبب ذهابهم إلى الصالون لترتيب الأظافر بحسب مجلة “لها”.و أشار نيوسوم إلى أنه لن يتم فتح الصالونات قبل بلوغ المرحلة الثالثة من الخطة التي تم وضعها لإعادة فتح اقتصاد الولاية.وذكر تقرير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالون تجميل نقل عدوى كورونا إلى 60 ألف شخص) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالون تجميل نقل عدوى كورونا إلى 60 ألف شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).