الصحة العالمية لخلية الأزمة: فتح الحدود يجب أن يكون تدريجيًا

2020/05/16 | 18:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية فتح الحدود يجب أن تكون بشكل تدريجي (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا ممثل الصحة العالمية، في العراق، أدهم اسماعيل، إلى التشديد على القادمين من الخارج وعزلهم 14 يومًا.

قال اسماعيل، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "يجب على خلية الأزمة إعادة تقييم الإجراءات بالنسبة للقادمين من غير العراقيين".

ولفت إلى أن "عملية فتح الحدود يجب أن تكون بشكل تدريجي تبدأ بالتجارة والطيران وويكون السفر فقط للمناطق التي فيها اصابة قليلة مع اتخاذ إجراءات مشددة على الموانئ والمنافذ ووجود فرق صحية تقوم بمتابعة وفحص الوافدين بشكل مستمر".

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