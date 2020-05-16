نائب: اجتماع مرتقب بين الكاظمي ونواب البصرة لحسم مرشح النفط

2020/05/16 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، اليوم السبت، وجود اجتماع مرتقب بين نواب محافظة البصرة ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتسليمه أسماء مرشحي وزارة النفط، موضحا أن هناك أكثر من 40 مرشحا للوزارة سيتم طرحهم يوم غد.

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