الشهداء النيابية تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام بالمجرمين والإرهابيين المحكومين

2020/05/16 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اليوم السبت، رئاسة الجمهورية والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين والإرهابين الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام واكتسبت الدرجة القطعية.

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