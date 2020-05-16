2020/05/16 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يسجل 4 وفيات و67 إصابة جديدة بكورونا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 4 وفيات و67 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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