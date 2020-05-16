الصحة العالمية تطلق منصة “للتشارك العلمي” حول كورونا

2020/05/16 | 18:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستطلق منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت المنظمة أن إطلاق المنصة يهدف إلى ضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض “كوفيد-19”.ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس، مع رئيس كوستاريكا كارلوس الفارادو […]

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