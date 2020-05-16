2020/05/16 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرم_هواس كورونا...



صيام آخر..؟؟...2هل كورونا هو نتاج عقلي ..؟...



ربما...



هناك كلام كثير عن استراتيجية حرب بيولوجية...



و كلام عن خطأ بشري في مختبر ما في الصين او في غيرها..



في كلا الحالتين فالمنتج عقلي المصدر...



او ربما هو وباء بنمط عقاب رباني...



اي انه نتاج العقل الأكبر ...



عقل الله...



و ربما مجرد "نتاج عرضي" بسبب التلوث ...



هذا يعني ايضا نتاج "عقل" الطبيعة يهدف الى محاولة اعادة التوازن عن طريق خلق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا... صيام اخر..؟؟...2 - اكرم هواس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا... صيام اخر..؟؟...2 - اكرم هواس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).