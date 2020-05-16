تفجيرات 16 مايو بالدارالبيضاء ، و 11 مارس بمدريد - سعيد الوجاني

2020/05/16 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني تفجيرات 16 مايو بالدارالبيضاء ، و 11 مارس بمدريد Les نفس المجرم فجر المدينتينLes attentats du 16 Mai à Casablanca , et du 11 Mars à Madrid Le même criminel a explosé les deux villes بحلول هذا اليوم 16 يوليوز 2020 ، تكون قد مرت على تفجيرات الدارالبيضاء سبعة عشر سنة ، والى الآن لا تزال تداعياتها حاضرة ، ولا يزال السؤال مطروحا عن حيثياتها ، والجهات الواقفة وراءها .



لقد حصدت الجر ......





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