2020/05/16 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "لم أفهم أبداً الأدب إلا من حيث هو مشاركة في العالم...



إذا لم يكن كل شيء، فإن الأدب ليس شيئًا...



لذا لا يوجد أدب واضح ، ولكنه في عمق العالم"تمهيد:اذا كانت الفلسفة نخبوية بالأساس وتتكلم بلغة مفهومية مجردة صعبة القراءة والتقبل وتتحرك ضمن فضاء أكاديمي وتعيش في برجع عاجي منغلق على ذاته فإن الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر وجد لها الحلول والوسائط البيداغوجية الضرورية لكي تتجاوز أسوار الجامعات وتص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابلة مع جان بول سارتر حول الأدب والفلسفة - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابلة مع جان بول سارتر حول الأدب والفلسفة - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).