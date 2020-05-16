كيف علق فابريجاس على عودة الدوري الالماني بدون جمهور؟

2020/05/16 | 18:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]علق سيسك فابريجاس، لاعب وسط موناكو الفرنسي، على انطلاقة منافسات الدوري الألماني، اليوم السبت، بعد توقف دام شهرين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

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