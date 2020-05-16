عشرات الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجاً على شروط كورونا

2020/05/16 | 18:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]خرج عشرات الآلاف من الأشخاص بعد ظهر اليوم السبت في وسط العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في مظاهرات احتجاجاً على شروط كورونا، وخصصت الشرطة نحو 1000 فرد من أفرادها لتأمين هذه المظاهرات.

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