وزارة الصحة تعلن تسجيل 67 اصابة جديدة وشفاء 37 مصاباً من كورونا في العراق

2020/05/16 | 18:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٣١٠٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٦٥٩٤).– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٥ بغداد/ الكرخ:

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