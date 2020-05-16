إسبانيا تعتزم تمديد الطوارئ لمدة شهر إضافي بسبب كورونا

2020/05/16 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت ، اعتزامه الطلب من البرلمان الإذن بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي بعد انتهائها في 20 ايار الجاري، في إطار مواجهة تفشي وباء كورونا.وأكد سانشيز، في مؤتمر صحافي، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم السبت، أنه "سيطلب من البرلمان الأذن بإصدار تمديد جديد لحالة الطوارئ، للمرة الخامسة والأخيرة، ولمدة شهر واحد بدلا من خمسة عشر يوما".وطالب سانشيز بضرورة التوصل إلى "إجماع" في النقاش والتصويت على التمديد الجديد الذي سيعقده البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل.ووافق البرلمان الإسباني في 6 ايارعلى تمديد الطوارئ لمدة أسبوعين، وتنتهي في 20 ايار الجاري.وفي حال وافق البرلمان الإسباني على طلب رئيس الوزراء، وصوت بتمديد الطوارئ فمن المفترض أن تمتد حالة الطوارئ إلى 19 حزيران المقبل.وتلك هي المرة الخامسة التي يطالب فيها رئيس الوزراء بمد حالة الطوارئ، برغم تزايد التظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بإنهاء الطوارئ في البلاد.وفرضت السلطات الإسبانية، بداية من الرابع من ايار الجاري، ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وقامت الحكومة بتوزيع أكثر من 14 مليون كمامة على المنظمات غير الحكومية، ونقاط المواصلات العامة، والمجالس البلدية، لمواجهة تفشي الوباء القاتل.يذكر ان إسبانيا طبقت إجراءات العزل العام للمرة الأولى في الرابع عشر من اذار الماضي.

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