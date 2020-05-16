الصحة تعلن الموقف الوبائي: أربعة وفيات و67 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/16 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 67 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، وفيما أشارت الى شفاء 37 حالة، قالت ان مجموع الراقدين في مستشفيات العزل الى ارتفع الى 1013 مريضاً.وقال بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (٣١٠٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، […]

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