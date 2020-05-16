بكيت تعترف بتدمير عينات مبكرة من كورونا

2020/05/16 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت اللجنة الوطنية الصحية في الصين أن السلطات أمرت مختبرات غير مرخصة بتدمير عينات من فيروس كورونا في المرحلة المبكرة من تفشي الفيروس، لأسباب تتعلق بالسلامة البيولوجية.وقال ليو دنغفن، المسؤول بقسم العلوم والتعليم في اللجنة الوطنية للصحة، في مؤتمر صحفي في بكين، أمس الجمعة: “تم هذا (تدمير العينات) في مختبرات غير مرخصة لتلافي الخطر […]

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