مستشار ترامب يكشف لـ” المعلومة ” محاور لقاء حزيران ويؤكد ان الكاظمي لن يسمح بمغادرة الأمريكان

2020/05/16 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف مستشار الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط ، غبريال صوما، السبت، عن محاور اللقاء الذي سيعقد بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية في حزيران المقبل لمناقشة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين، فيما أكد أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي سيبقي القوات الأمريكية في العراق ولن يسمح بمغادرتهم.وقال صوما في تصريح لـ/ المعلومة /، […]

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