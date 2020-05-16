متنبئ جوي: العراق يتعرض لـموجة حر “شديدة” هذا الأسبوع

2020/05/16 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، ارتفاع درجات الحرارة بشكل شديد الأسبوع الجاري، الا انه أكد تحسن الأجواء مع مطلع الأسبوع المقبل.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن “درجات الحرارة سترتفع خلال هذا الأسبوع إذ تكون اجواء مرهقة وطقس شديد الحرارة على فترات في جنوب ووسط البلاد وحار في مدن الشمال […]

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