ذي قار تسجل 5 إصابات جديدة بفايروس كورونا

2020/05/16 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجلت محافظة ذي قار اليوم السبت، 5 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ان نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 5 إصابات جديدة في المحافظة وبين، ان ثلاثة من المصابين هم ملامسين لاحد المصابين سابقا احدهم منتسب في […]

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