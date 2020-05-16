مليون دولار كل ساعة.. خسائر فادحة لعملاقة ألمانية بسبب كورونا

2020/05/16 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضررت شركة لوفتهانزا الألمانية بشدة من وباء كورونا، حيث سجلت خسائر بحوالي مليون دولار في الساعة، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر" الأميركي.وكحال معظم شركات الطيران حول العالم، وجدت لوفتهانزا، الأكبر في ألمانيا، تخسر الملايين بعد أن عانت من الشلل وظلت طائراتها قابعة في المطارات منذ تصاعد جائحة كورونا.

شركة الطيران ربما تعتمد الآن على حكومتها للاستمرار على قيد الحياةويقول تقرير "بزنس إنسايدر"، "على الرغم من أنه كان يعتقد في البداية أن الشركة ستتجاوز الأزمة في حالة الانكماش الاقتصادي، إلا أن الظروف الفريدة التي خلقها الوباء كانت ضارة بشكل خاص على شركات الطيران الكبرى حول العالم ومن ضمنها "لوفتهانزا".

ويضيف أن الأشهر القليلة الماضية شهدت قيام الشركة بتشغيل بعض الرحلات، وعادة ما تحلق فارغة إلى أبعد البؤر في العالم، كنيوزيلندا على سبيل المثال، من أجل إعادة المواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل.

ويتابع التقرير أن شركة الطيران ربما تعتمد الآن على حكومتها للاستمرار على قيد الحياة والحصول على مساعدة من الدولة الألمانية بالمليارات.

وأعلنت "لوفتهانزا" الأسبوع الماضي أنها ستشغّل في يونيو ضعف عدد الطائرات مقارنة بالأسابيع الأخيرة وأنها ستسير مجددا رحلات إلى وجهات أوروبية.

وسيتضمن جدول رحلات 160 طائرة تابعة للوفتهانزا وللشركتين التابعتين لها "يورو وينغز" و"الخطوط السويسرية" وجهات محببة للسياح على غرار جزر مايوركا وكريت وسيلت في بحر الشمال الألماني.

لكن الغالبية الساحقة من طائرات الشركة البالغ عددها 760 ستبقى رابضة على مدارج المطارات بسبب الرفع البطيء والمتدرج للقيود المفروضة على السفر والمرافق السياحية على غرار الفنادق والمطاعم.

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