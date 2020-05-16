2020/05/16 | 18:51 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة أربعة أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة أربعة أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة أربعة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).