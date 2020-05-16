2020/05/16 | 18:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هدد أحد شيوخ قبيلة "الشمر" العربية ويدعى حميد هليل الشمري بالاستحواذ على أراضي مزارعين كورد ومحاصيلهم في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

ويظهر الهايس في مقطع مصور نشره أمس على صفحته في فيسبوك إلى جانب عدد من الأشخاص وهم يقتحمون حقول زراعية لمواطنين كورد ويلقون بالشتائم على الكورد.



ويقول أحدهم إنه "جريمة" أن يحصد المزارعون الكورد هذا المحصول.

ويظهر التسجيل كلمات نابية وشتائم من قبل مقتحمي الحقل تجاه القومية الكوردية مع عبارات التهديد بانهم سيقومون بحصاد الزرع لأنفسهم؛ وكذلك الاستحواذ على الأراضي غير المزروعة حتى اذا تطلب الامر الذهاب إلى دائرة الزراعة.

وعاد الشمري لحذف المقطع المصور من صفحته اليوم السبت، ونشر مقطعا آخر يقول فيه إنه حصل على ملكية الأرض بموجب قرار قضائي.

وقد اثار التسجيل غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من شتيمة ومحاولة الاستيلاء على ارض الغير من دون وجه حق.

وقال أحد المعلقين ويدعى عزیز محمد امین، "بربك تعتبر عائدیة ملكیة هذا الحقل الى الكورد جریمة، ولكن لا تعتبر احراق محاصیلهم وآلیاتهم الزراعیة في تلك المناطق باسم الداعش جریمة؟ هذا اكبر دلیل علی انكم جئتم محتلین وبسیاسة استیطانیة عنصریة".

وكتب آخر باسم "Hogr Barakay": "أنت لست مسلما وأنت عنصري، فهذه منطقة كوردستان، ذات يوم سيعود البشمركة إلى هناك ونحميهم جميعا ونحن لسنا عنصريون".

أما "Rebaz Dargaly" فكتب "لیش هیچی حاقد؟ الكورد دایما ساعدکم ونگول اخوە کورد والعرب، بس انتم حاقدین و ماتریدون العیش بسلام".

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