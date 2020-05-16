تفاصيل الاصابات والشفاء من كورونا في ذي قار

2020/05/16 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم السبت، عن تفاصيل الاصابات وحالات الشفاء من فيروس كورونا المسجلة هذا اليوم.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل خمس إصابات جديدة في المحافظة".وأضاف ان "ثلاثة من المصابين هم ملامسين لاحد المصابين سابقا، احدهم منتسب في الاجهزة الامنية، اما الاخران فهما من الوافدين من خارج البلاد".وأكد الجابري ان "المحافظة سجلت ايضا حالة شفاء جديدة لاحد المصابين بكورونا"، مبينا انه "بذلك يكون مجمل الموقف الوبائي منذ بداية أزمة كورونا ولغاية اليوم 77 اصابة منها 3 وفيات 65 حالة اكتسبت الشفاء التام".

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