الكشف عن تفاصيل الاصابة الجديدة بكورونا في ميسان

2020/05/16 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة ميسان، اليوم السبت، عن تفاصيل الاصابة الجديدة بفيروس كورونا المسجلة هذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في حي الحسن العسكري بمركز المحافظة وتم اخذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصاب والملامسين".وأكدت الدائرة ان على "أهالي المحافظة كافة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع".

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