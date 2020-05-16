اجتماع مرتقب لوزارتي للصحة والمالية والازمة النيابية الاحد لمواجهة كورونا

2020/05/16 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في خلية الازمة، السبت، بعقد اجتماع موسع صباح الغد بمقر الوزارة يجمع خلية الازمة النيابية وخلية الازمة بوزارة الصحة والكادر المتقدم بوزارة المالية لمناقشة احتياجات الوزارة المالية لمواجهة كورونا وسرعة اطلاق التخصيصات المالية.وقال المصدر لـ/المعلومة/ انه “تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع صباح الاحد بمقر وزارة الصحية يضم العديد من […]

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