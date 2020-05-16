بيع لوحة رسمها

2020/05/16 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةفي واقعة نادرة وطريفة، حاز فأر على إعجاب الكثيرين من رواد الإنترنت ، بفضل موهبته في الرسم، حيث حصلت لوحة من تصميمه على أكثر من 1000 دولار، رغم مخالبه الصغيرة.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، شاركت صاحبة الفأر "جيس" 19 عاما، والتي تقطن في مدينة "تامسايد" البريطانية، صورة للوحة رسمها الفأر، وعرضتها للبيع على الإنترنت مقابل 24 دولارا فقط، ولكنها لم تتوقع أن تحظى اللوحة بإعجاب الكثيرين، وتحصد 1210 دولارات.وفي الصور، يمكن رؤية كيف يبدو ذكاء وموهبة "جوس" واضحين للغاية في اللوحة، حيث اتسمت بتناسق الألوان مع لمسة تبدو وكأنها من وحي الفن التجريدي.وكشفت "جيس" أنها لطالما اعتادت أن ترسم وحيواناتها حولها، حيث لديها 3 فئران أخرى بالإضافة إلى "جوس"، ولاحظت موهبته بالصدفة عندما تركته حرا بينما كانت ترسم، حيث بدأ في الرسم بمخالبه.ولم تتجاهل "جيس" ما لاحظته، وسرعان ما اشترت ألوان أطفال غير سامة من أجل "جوس"، ليطلق العنان لنفسه، وبالفعل رسم لوحات مميزة، الأمر الذي أدهشها للغاية ودفعها لعرض لوحة له للبيع على الإنترنت.وتعليقا على موهبة "جوس" وبيع اللوحة بهذه القيمة، قالت "جيس": "إنه يستمتع بالتعبير عن نفسه، وأنا أحب أعماله الفنية للغاية، وقد اندهشت عندما اكتشفت أنه يمكنني عرض لوحته للبيع".وتابعت الحديث عن فئرانها: "جميعها تحب ذلك الوقت الذي تمضيه برفقتي خارج القفص، فهي ذكية حقا، الفئران عادة ما يساء فهمها، ولكن لكل منها شخصيته الصغيرة الخاصة، وجوس هو الأكثر ولعا بالفن، إنه نجم".وبالإضافة إلى بيع اللوحة بأكثر من 1000 دولار، أصبح للفأر "جوس" شعبية عالمية كبيرة، إذ كشفت "جيس" عن أن العديد من الأشخاص من أماكن بعيدة، مثل كوريا الجنوبية وأستراليا، أصبحوا يقدمون طلبات خاصة للحصول على لوحات من رسم "جوس".

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