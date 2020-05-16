ما الذي يمكن فعله لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم؟

2020/05/16 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.يزيد ارتفاع الكوليسترول لدى الفرد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يجعل حياته أقصر.فما الذي يمكن فعله لخفض مستويات الكوليسترول؟.ويعد الكوليسترول نوعا من الدهون في الدم، يجب السيطرة عليه قدر الإمكان.ولا يوجد للحالة عادة أي علامات أو أعراض، لذلك يمكن أن يحدد اختبار الدم البسيط كمية الكوليسترول المنتشرة […]

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