2020/05/16 | 19:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على ثلاثة سراق في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”قوة من مكتب (حي العامل) نفذت امر قبض صادر بحق اثنين من المتهمين لقيامهما بالاشتراك في عملية سرقة دار تابعة لأحد المواطنين في جانب الكرخ ببغداد مبلغ قيمته (عشرون مليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على ثلاثة سراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على ثلاثة سراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).