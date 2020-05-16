الكاظمي: قانون الحشد الشعبي رقم ٤٠ الصادر عام ٢٠١٦ هو الإطار القانوني الذي سندافع عنه

2020/05/16 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير الامريكي ماثيو تولر، جهود القوى السياسية لاكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان رسمي، ان "الحلبوسي، استقبل اليوم السفير الأ

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الأمن النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت (16 آيار 2020)، ان مسلحي تنظيم داعش يقفون وراء 99% من الحرائق التي تطال حقول الحنطة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "99% من حرائق الحنطة في المحافظات التي

بغداد اليوم-بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (16 أيار 2020)، هيأة الحشد الشعبي والتقى رئيس الهيأة، فالح الفياض.





وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة لمقر هيأة الحشد الشعبي ف

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