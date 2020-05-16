الديوانية بلا اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/16 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانية، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن "الفرق الصحية، ما زالت تتابع الحالات الصحية المشتبه بها".

واشارت الى أن الموقف الوبائي لهذا اليوم: "لا توجد اصابة لهذا اليوم"، لافتة الى "سحب نموذج واحد لحالة اشتباه وارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد".

واضافت، أن "عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020وحتى الآن 12، وعدد حالات الشفاء 11، والمتوفين 1 (توفي في وقت سابق)".

وأردفت، أنه لا يوجد راقدين في الحجر، مضيفة أن "عدد عينات الفحص السريع 80 عينة وكانت سالبة".

ونقل البيان، عن مدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، تأكديها "اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة"، داعية "جميع المواطنين الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال وارتداء الكفوف والكمامات".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزارة الصحة، السبت، تسجيل 67 اصابة جديدة بكورونا، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، إنه "تم فحص (

بغداد اليوم-دهوك

أقدمت قوة من أسايش محافظة دهوك، السبت، على اعتقال كادر قناة شعب كردستان، ومصادرة معداتهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن قوة من أسايش محافظة دهوك، اعتقلت كادر قناة شعب كردستان، وصادرت أجهزة التصوير أثناء تغطيتهم لتظاهرة الكوادر ا

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، السبت (16 آيار 2020)، إنطلاق عملية المسح المناطقي والتي يعتمد على نتائجها عملية عزل المناطق الموبوءة.

وقال الحلفي لـ (بغداد اليوم)، إن "العزل المناطقي يعتمد على ن

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