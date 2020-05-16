الحلبوسي يبحث مع السفير الامريكي جهود اكمال الكابينة الحكومية

2020/05/16 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير الامريكي ماثيو تولر، جهود القوى السيا...





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