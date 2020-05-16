سوريا- حقوق الإنسان تُندّد بطمس المعالم التاريخية والدينية في عفرين بحجة الترميم

2020/05/16 | 19:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّدت منظمة حقوق الإنسان، أعمال تغيير المعالم التاريخية والدينية التي تقوم بها “ولاية هاتاي” التركية في #عفرين، بحجة الترميم.واتهمت المنظمة في بيانٍ لها، «مديرية أوقاف ولاية هاتاي، أنها تنوي طمس المعالم الأثرية في #عفرين…

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