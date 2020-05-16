علي جبار يوضح حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

2020/05/16 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف النائب السابق لرئيس اتحاد الكرة علي جبار، حقيقة ترشحه لرئاسة الاتحاد خلال الانتخابات المقبلة.وقال جبار لـ /المعلومة/ “استمعت لبعض الاقاويل التي تشير الى ترشيحي لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم خلال الانتخابات المقبلة”.وأوضح، “لم ولن أرشح لاَي منصب في الاتحاد وكل ما يقال هو عار عن الصحة، حيث قفلت باب […]

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