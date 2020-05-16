2020/05/16 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحذر من “أصوات” تحاول ايجاد فجوة بين الحشد الشعبي والدولة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحذر من “أصوات” تحاول ايجاد فجوة بين الحشد الشعبي والدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).