الحلبوسي يستقبل السفير الامريكي ببغداد ويبحث دعم واشنطن وإكمال الكابينة الحكومية

2020/05/16 | 19:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.وذكر بيان صدر عن الاجتماع، أطلعت عليه “يس عراق”، ان الجانبين “ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم الحكومة العراقية الجديدة في مجال الاقتصاد والموازنة واستقرار الوضع الأمني، كما بحث جهود القوى السياسية لإكمال الكابينة الوزارية”.ونقل البيان […]

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