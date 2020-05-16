نائب: أمريكا ستمدد بقاء قواتها في العراق والكاظمي سيوافق

2020/05/16 | 19:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب المستقل باسم خشان، السبت، أن الولايات المتحدة غير جادة في الانسحاب من العراق امتثالا لقرار مجلس النواب بإخراجهم من البلاد المصوت عليه خلال حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، فيما بين أن الكاظمي سيوافق على بقاء القوات الأمريكية.وقال خشان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرار مجلس الوزراء بتشكيل […]

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