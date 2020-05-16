الكاظمي يؤكد دعمه للحشد الشعبي وتخليد تضحياته

2020/05/16 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، دعمه للحشد الشعبي إطاره القانوني والرسمي وتخليد تضحياته.

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