إيران:  ننتج 40 جهاز تنفس صناعي وأكثر من مليون ونصف تشخيص لكورونا يوميا

2020/05/16 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن مدير قسم المعدات الطبية في وزارة الصحة الإيرانية حسين صفوي أن الشركات التكنولوجية في البلاد تنتج يوميا، 40 جهازا للتنفس الصناعي وأكثر من مليون ونصف جهاز تشخيص.وقال صفوي إن الانتاج اليومي لأجهزة التنفس الصناعي في البلاد لم يكن يتجاوز 10 أجهزة يوميا، لكنه بلغ 40 جهازا يوميا حاليا على يد مختصين، […]

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