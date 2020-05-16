درجال يدعو نادي كربلاء لفتح ابوابه للاشتراك الجماهيري

2020/05/16 | 19:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، نادي كربلاء الرياضي، الى فتح ابوابه امام الاشتراك الجماهيري.

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