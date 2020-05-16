الكاظمي: سنحتاج للحشد الشعبي في الصولة المقبلة على داعش ونحذر من “الاصوات النشاز”

2020/05/16 | 19:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القانون رقم 40 في العام 2016 “الاطار القانوني” الحامي للحشد الشعبي، متعهداً بالدفاع عنه.وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء، عقب زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد، وأطلعت عليه “يس عراق”، ان الكاظمي قال ان “العراق مقبل على صولة نهائية لإجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول […]

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