2020/05/16 | 19:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، انه من الواجب طرح خيار إعلان حالة الطوارىء للسيطرة على انتشار وباء كورونا في مناطق محددة.وأرتفعت الحصيلة الإجمالية من الاصابات في البلاد خلال الايام الثالثة الماضية، لتصل الى 3260 إصابة و121 وفاة، مع وجود 1013 مريضاً تحت الرعاية، وسط مخاوف من إنفلات السيطرة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاحيات خطيرة لوزير الصحة،،هل يحتاج العراق لإعلان الطوارئ بسبب كورونا وكيف؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاحيات خطيرة لوزير الصحة،،هل يحتاج العراق لإعلان الطوارئ بسبب كورونا وكيف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).