عادات غذائية “شائعة” تضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان

2020/05/16 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعتبر الجهاز المناعي في جسم الإنسان جهاز الصد الأول الذي يمنع الأمراض ويقوم بمعالجتها، واكتسب أهمية كبية في وقتنا الحالي في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.واعتبر موقع “health” المتخصص في الشؤون الطبية أن عملية تعزيز المناعة هي عملية ذات وجهين، الأولى تتعلق باختيار الأطعمة المناسبة والتي تدعم وظيفة المناعة، والثانية هي […]

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