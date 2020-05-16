رغم قيادة بلادها لهزيمة كورونا.. رئيسة وزراء نيوزيلندا ممنوعة من دخول المقاهي

2020/05/16 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةرفض مقهى نيوزيلندي، يسمى "أوليف"، دخول رئيس وزراء البلاد، اتباعا لإرشادات الوقاية من فيروس كورونا.وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن وخطيبها كلارك غيفورد قررا تناول وجبة الفطور، في مطعم أوليف في العاصمة ويلنغتون، بعد يومين من تخفيف إجراءات الإغلاق، التي شملت إعادة فتح المطاعم، وتقضي قواعد التباعد الاجتماعي بالحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل، ما ألزم المقاهي والمطاعم بعدم السماح بزحام الزبائن في الداخل.من جانبه ، رد خطيب أرديرن غيفورد، قائلا: "أتحمل مسؤولية ما حدث، إذ لم أهتم بالحجز المسبق، كان من اللطيف منهم اللحاق بنا في الشارع عندما خلت إحدى الطاولات، الخدمة أكثر من ممتازة".وعلّق المتحدث باسم مكتب أرديرن، قائلا إن الانتظار في مقهى شيء يمكن لأي شخص أن يتعرض له خلال تدابير التباعد الاجتماعي في نيوزيلندا، وأضاف "رئيسة الوزراء تقول إنها انتظرت مثل أي شخص آخر".ولاقى تصرف أرديرن وخطيبها استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها، فقد غرد أحد مستخدمي تويتر قائلا: "يا إلهي، جاسيندا أرديرن حاولت للتو الدخول إلى مقهى أوليف، ومنعت من الدخول لأن المكان ممتلئ".يذكر أن السلطات الصحية في نيوزلندا سجلت حالة جديدة واحدة فقط خلال الأيام الخمسة الماضية، ليبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 1498 حالة، بينها 21 حالة وفاة.

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