2020/05/16 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في محافظة واسط، اليوم السبت، اعادة العمل بمستشفى الزهراء التعليمي ولجميع الأقسام، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.وبين الناطق الرسمي باسم الخلية سعدون الامير في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ان "هذا الاجراء يأتي نظراً للموقف الوبائي الجيد في محافظة واسط من حيث قلة عدد الإصابات المؤكدة بكورونا وكذلك قلة الحالات المشتبه بها داخل المستشفيات كافة".ودعا الامير "المواطنين كافة الى التعاون والالتزام وتطبيق قرار حظر التجوال ولبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات البشرية وعدم الخروج من البيت الا للضرورة القصوى".يذكر ان خلية الازمة قررت في وقت سابق تخصيص مستشفى الزهراء التعليمي ليكون مركز حجر ومعالجة المصابين بفيروس كورونا في محافظة واسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تعيد احدى مستشفياتها للخدمة بعد انحسار كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تعيد احدى مستشفياتها للخدمة بعد انحسار كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).