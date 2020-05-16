الغنوشيّ ... والاختبار العسير - امال قرامي

2020/05/16 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي تحتفظ الذاكرة الجمعية للتونسيين، وأرشيف الفيديوهات بتصريحات الغنوشي عندما وطأت أقدامه أرض الوطن 2011 ...يومها أعلن الرجل عن «زهده» في السلطة و«تعفّفه» عن تقلدّ المناصب السياسية في الحكومة أو الترشّح للرئاسة.



وقد حرص العائد من منفاه على «طمأنة» التونسيين ديدنه في ذلك من قالوا «اسمعوا منّا ولا تسمعوا عنّا»، فادّعى أنّه سيكتفي بهيكلة حركة النهضة حتى تحتلّ موقعها في البلاد وسيبقى «الشيخ ال ......





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