بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. هل يحتاج العراق إلى إعلان الطوارئ؟

2020/05/16 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، السبت، الآلية القانونية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد تفشي وباء كورونا المستجد.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن ” قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ في المواد ٤٤ إلى ٥٠ منه أعطى صلاحيات واسعة لوزير الصحة بإعلان المناطق المبوءة بالإمراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول […]

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